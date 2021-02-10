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Манчестер Сити может подписать молодого таланта Флуминенсе за 10 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Игрок уже успел заявить о себе не смотря на свой возраст

Манчестер Сити может подписать молодого таланта Флуминенсе за 10 миллионов евро
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Фланговый нападающий "Флуминенсе" Кайки может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", к приобретению 17-летнего футболиста близок "Манчестер Сити". Ожидается, что сумма трансфера составит € 10 млн, а с учётом бонусов сможет в будущем вырасти до € 17 млн.

Отмечается, что Кайки сможет присоединиться к английскому клубу только в 2022 году, поскольку ему предстоит получать разрешение на работу. Если переход состоится, он сперва присоединится к молодёжной команде манкунианцев.

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В статье: Флуминенсе (Бразилия) Манчестер Сити Флуминенсе Кайки
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
10.02.2021 в 17:57
Щось не розумію Сіті то вони свою молодь продавали не даючи їм шансу по типу Санчо тепер навіщось купують..... Такому молодому пацану краще підійшли би такі клуби як Бенфіка, Шахтар, Аякс де він би ріс і грав.
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