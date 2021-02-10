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Манчестер Сити может подписать молодого таланта Флуминенсе за 10 миллионов евро
Игрок уже успел заявить о себе не смотря на свой возраст
Фланговый нападающий "Флуминенсе" Кайки может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", к приобретению 17-летнего футболиста близок "Манчестер Сити". Ожидается, что сумма трансфера составит € 10 млн, а с учётом бонусов сможет в будущем вырасти до € 17 млн.
Отмечается, что Кайки сможет присоединиться к английскому клубу только в 2022 году, поскольку ему предстоит получать разрешение на работу. Если переход состоится, он сперва присоединится к молодёжной команде манкунианцев.
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