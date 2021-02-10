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Защитник Байера: Дайте Хавертцу время, он покажет свое мастерство в Челси
Та считает, что Каю нужно время для адаптации в АПЛ
Защитник "Байера" Джонатан Та поделился мыслями насчет атакующего полузащитника лондонского "Челси" Кая Хавертца.
– Кай Хавертц, который долгое время был вашим одноклубником, переехал в Англию. Как вы оцениваете его игру за "Челси"?
– С момента его перехода я регулярно смотрю матчи "Челси". Это суперинтересно, потому что там играют еще и Тимо Вернер с Антонио Рюдигером.
Я знаю, какими качествами обладает Кай. Английский футбол отличается от немецкого. Говорят: "Он должен делать то и вот то, ведь за него так много заплатили". Но это нонсенс. Дайте парню время, он покажет свое мастерство в "Челси". Кай докажется, что критики ошибались, – сказал Та.
Напомним, 21-летний Хавертц перешел в стан "аристократов" в начале прошлого сентября из "Байера". В АПЛ Кай успел провести 21 поединок, забить 1 гол и сделать 2 ассиста.
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