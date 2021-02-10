Защитник Байера: Дайте Хавертцу время, он покажет свое мастерство в Челси

Защитник "Байера" Джонатан Та поделился мыслями насчет атакующего полузащитника лондонского "Челси" Кая Хавертца.

– Кай Хавертц, который долгое время был вашим одноклубником, переехал в Англию. Как вы оцениваете его игру за "Челси"?

– С момента его перехода я регулярно смотрю матчи "Челси". Это суперинтересно, потому что там играют еще и Тимо Вернер с Антонио Рюдигером.

Я знаю, какими качествами обладает Кай. Английский футбол отличается от немецкого. Говорят: "Он должен делать то и вот то, ведь за него так много заплатили". Но это нонсенс. Дайте парню время, он покажет свое мастерство в "Челси". Кай докажется, что критики ошибались, – сказал Та.

Напомним, 21-летний Хавертц перешел в стан "аристократов" в начале прошлого сентября из "Байера". В АПЛ Кай успел провести 21 поединок, забить 1 гол и сделать 2 ассиста.