АПЛ. Вулверхэмптон добывает волевую победу над Саутгемптоном

Первый тайм удался хозяевам, которые смело атаковали и создавали моменты, много хороших комбинаций получилось у "Саутгемптона". Одна из атак завершалась красивым голом, Армсторонг прошел по левому флангу, навесил в центр штрафной и Ингз в одно касание послал мяч из точки в точку - 1:0.

Скользкий счет не удалось удержать "святым". Сама тактика играть на удержание стала ошибочной, "волки" перехватили инициативу и во втором тайме создали большие проблемы для Маккарти. Бертран сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил очевидный пенальти и Невеш реализовал его.

"Саутгемптон" попытался вернуть себе инициативу, провел несколько комбинаций, выделялся на поле Армстронг, но этого оказалось мало. "Вулверхэмптон" выглядел более собранно и имел психологическое преимущество. Педру Нету забил решающий мяч после того, как взял игру на себя, обыграл двух защитников, а затем и голкипера. В итоге неожиданная, но справедливая победа гостей.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2

Голы: Ингз 25 - Невеш 52 (пен.), Педру 66

Саутгемптон: 1. Маккарти А., 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 17. Армстронг, 9. Ингз, 19. Минамино.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 16. Коуди, 19. Хонни, 22. Семеду Н., 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Виллиан.

Предупреждения: Ромеу 17, Беднарек 61 - Саисс 54, Педру 90