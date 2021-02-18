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Чемпионская поступь. Эвертон - Манчестер Сити 1: 3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эвертон - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 17 февраля 2021
фото - Getty Images
Хосеп Гвардиола уверенно ведет свою команду к очередному чемпионскому титулу. Преимущество горожан над ближайшими преследователями (МЮ и Лестером) выросло уже до десяти очков. В среду Манчестер Сити в перенесенном матче 16-го тура одолели Эвертон со счетом 3:1. Хотя ириски и пытались навязать борьбу и смогли не проиграть первый тайм, но после перерыва Марез и Силва сделали свое дело. Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Манчесер Сити.
АПЛ. 16-й тур
Эвертон - Ман Сити 1:3
Голы: Ришарлисон 38 - Фоден 33, Марез 63, Силва 77
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