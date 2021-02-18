Анчелотти: С Манчестер Сити крайне тяжело соперничать

В перенесенном матче 16 тура чемпионата Англии "Эвертон" потерпел от "Манчестер Сити" поражение со счетом 1:3. Карло Анчелотти отреагировал на неутешительный результат для его команды.

"Мы были в игре на протяжении часа, мы бились. Когда они забили второй гол, стало совсем трудно. "Сити" – лучшая команда на данный момент, а мы на другом уровне. Они обладают мастерством, мощью, они верят в себя. С ними крайне тяжело соперничать.

С "Ливерпулем" будет другая игра. Мы хорошо выступаем на выезде в последнее время, верим, что сыграем лучше. У "Ливерпуля" фантастическая команда, но в футболе нельзя загадывать наперед", – заявил Анчелотти.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Эвертон" состоится 20 февраля.