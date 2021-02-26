Дэвид Мойес продлит контракт с Вест Хэмом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что намерен продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение шотландского специалиста действует до конца июня 2021 года.

"У меня нет желания куда-то уходить. Я уже говорил с Дэвидом Салливаном, но пока не хочу ничего рассказывать о наших переговорах. Я счастлив, потому что команда стала гораздо сильнее за последнее время, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться дальше", — цитирует Goal Мойеса.

"Вест Хэм" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками в 25 матчах.