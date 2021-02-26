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Клопп: Жота дважды тренировался в общей группе

Англия
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Игрок уже в ближайших матчах может помочь своей команде

Клопп: Жота дважды тренировался в общей группе

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о восстановлении нападающего Диогу Жоты.

"Диогу дважды тренировался в общей группе. Он хорошо смотрится, однако его не было довольно долго. Посмотрим, когда Жота вернется на поле в матчах", — приводит слова Клоппа Goal.

Португальский нападающий получил травму колена 9 декабря в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Мидтьюланном" (1:1). 24-летний футболист пропустил 17 игр.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Диогу Жота
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