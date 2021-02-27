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По голу от защитников. Ман Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Двадцатая победа подряд от "горожан"

По голу от защитников. Ман Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Ман Сіті

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Свою победную серию "Манчестер Сити" продолжил в 26-м туре АПЛ против "Вест Хэма", взяв верх над "молотобойцами" со счетом 2:1. Интересно, что оба гола "горожан" забили центральные защитники команды Джон Стоунз и Рубен Диаш. Единственный мяч гостей в поединке создали Джейсси Лингард и Майкл Антонио. Для последнего это взятие ворот стало вторым в сезоне против подопечных Пепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (1:1)

Голы: Диаш 30, Стоунс 68 - Антонио 43

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports

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