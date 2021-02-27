По голу от защитников. Ман Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Свою победную серию "Манчестер Сити" продолжил в 26-м туре АПЛ против "Вест Хэма", взяв верх над "молотобойцами" со счетом 2:1. Интересно, что оба гола "горожан" забили центральные защитники команды Джон Стоунз и Рубен Диаш. Единственный мяч гостей в поединке создали Джейсси Лингард и Майкл Антонио. Для последнего это взятие ворот стало вторым в сезоне против подопечных Пепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (1:1)

Голы: Диаш 30, Стоунс 68 - Антонио 43