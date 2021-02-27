Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По голу от защитников. Ман Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
Двадцатая победа подряд от "горожан"
Фейсбук Ман Сіті
Свою победную серию "Манчестер Сити" продолжил в 26-м туре АПЛ против "Вест Хэма", взяв верх над "молотобойцами" со счетом 2:1. Интересно, что оба гола "горожан" забили центральные защитники команды Джон Стоунз и Рубен Диаш. Единственный мяч гостей в поединке создали Джейсси Лингард и Майкл Антонио. Для последнего это взятие ворот стало вторым в сезоне против подопечных Пепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (1:1)
Голы: Диаш 30, Стоунс 68 - Антонио 43
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Setanta Sports
Популярное сейчас
- Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков
- Рейтинг клубов УЕФА. Аппетит Динамо и важность схватки Шахтера с командой своего бывшего тренера
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы
- Гвардиола – о причинах победной серии: У Сити просто немало денег, чтобы купить много невероятных игроков
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...