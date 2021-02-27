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Астон Вилла повторила собственный рекорд по сухим матчах в АПЛ

Англия
(2 голосов)

А до конца сезона еще несколько месяцев

Астон Вилла повторила собственный рекорд по сухим матчах в АПЛ

Sky Sports Statto

Новина українською

"Астон Вилла" удержала свои ворота на замке в матче 26-го тура АПЛ против "Лидса" в гостях. Восьмой раз за сезон на выезде подопечные Дина Смита не пропустили в чемпионате от соперника, таким образом, повторив рекорд, который был установлен в сезоне 09/10.

На своем поле "бирмингемцам" не смогли забить "Фулхэм", "Лестер", "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Вест Бром", "Саутгемптон", "Брайтон" и, собственно, "Лидс". Во всех этих поединках ворота защищал летний новичок - аргентинец Эмилиано Мартинес.

Заметим, что до конца сезона осталось шесть матчей на выезде.

Сейчас у команды 26 пропущенных голов при 38-ми забитых. "Астон Вилла" занимает восьмое место в АПЛ, уступая четвертому "Вест Хэму" шестью очками при двух матчах в запасе.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем)
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