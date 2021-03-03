Юрген Клопп заметил, что изменил новый тренер в Челси

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с Челси в чемпионате Англии (завтра в 22:15 по Киеву).

Мы уже увидели в "Челси" четкую идею - контролировать мяч, менять тактические схемы. Тухель сразу же стал добиваться нужных результатов, но также и успел узнать побольше о своей команде. Он многое изменил. Команда сделала шаг вперед, и сейчас мы с ней сыграть. Да, это будет интересно.

Первое и главное - достаточно сложно владеть мячом больше, чем "Челси". Я так скажу: нужно успешно сыграть в каждой линии. Надо защищаться, когда они перекочуют мяч, много работать. А потом, когда мяч будет у нас, не то чтобы мы столкнемся с глубокой обороной, и мяч у нас не все время будет. Они будут обороняться опираясь на ситуацию и искать пространство для контратак.

Нельзя сказать, что надо будет проявить особое терпение. В какие-то моменты - так, в другие моменты надо будет работать более активно. Надо будет проявить творческий подход, но также и проявить желание играть в обороне. Это топ-команда, очень требовательна к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все вопросы, - сказал Клопп сайту 2Ливерпуля".