Ливерпуль - худшая команда из топ-4 дивизионов Англии по набранным очкам дома в 2021

"Уиган" одержал победу в матче 34-го тура Первой Лиги со счетом 3:0, доведя количество домашних очков в чемпионата в четырех в этом году. Таким образом, "латиксы" по этому показателю опустили на чистое место "Ливерпуль" среди топ-4 английских дивизиоив, у которого один зачетный балл в активе.

"Мерсисайдцы" оказались на 92-м месте из 92 в этом рейтинге. 91 команда набрала хотя бы два очка чемпионатах на собственном стадионе.

Wigan's win today means that Liverpool are now the team with the fewest home points of any team in England's top four divisions in 2021.



92nd out of 92 for home form this year. ???? pic.twitter.com/z4z4ZB5d1w