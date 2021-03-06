Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - худшая команда из топ-4 дивизионов Англии по набранным очкам дома в 2021
Дно пробито?
УЕФА
"Уиган" одержал победу в матче 34-го тура Первой Лиги со счетом 3:0, доведя количество домашних очков в чемпионата в четырех в этом году. Таким образом, "латиксы" по этому показателю опустили на чистое место "Ливерпуль" среди топ-4 английских дивизиоив, у которого один зачетный балл в активе.
"Мерсисайдцы" оказались на 92-м месте из 92 в этом рейтинге. 91 команда набрала хотя бы два очка чемпионатах на собственном стадионе.
Wigan's win today means that Liverpool are now the team with the fewest home points of any team in England's top four divisions in 2021.— Squawka Football (@Squawka) March 6, 2021
92nd out of 92 for home form this year. ???? pic.twitter.com/z4z4ZB5d1w
Отметим, что 17-го января подопечные Юргена Клоппа дома сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" и с тех пор проиграли пять подряд матчей на "Энфилде". Эта серия является антирекордом "красных".
Следующий домашний матч "Ливерпуль" проведет на своем стадионе против одного из аутсайдеров АПЛ "Фулхэма" 7 марта.
Популярное сейчас
- Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой
- Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
- Без Буяльского и возможное появление нового форварда. Эксперт - о составе сборной Украины на мартовские матчи
- Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО