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Ливерпуль - худшая команда из топ-4 дивизионов Англии по набранным очкам дома в 2021

Англия
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Дно пробито?

Ливерпуль - худшая команда из топ-4 дивизионов Англии по набранным очкам дома в 2021

УЕФА

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"Уиган" одержал победу в матче 34-го тура Первой Лиги со счетом 3:0, доведя количество домашних очков в чемпионата в четырех в этом году. Таким образом, "латиксы" по этому показателю опустили на чистое место "Ливерпуль" среди топ-4 английских дивизиоив, у которого один зачетный балл в активе.

"Мерсисайдцы" оказались на 92-м месте из 92 в этом рейтинге. 91 команда набрала хотя бы два очка чемпионатах на собственном стадионе.

Отметим, что 17-го января подопечные Юргена Клоппа дома сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" и с тех пор проиграли пять подряд матчей на "Энфилде". Эта серия является антирекордом "красных".

Следующий домашний матч "Ливерпуль" проведет на своем стадионе против одного из аутсайдеров АПЛ "Фулхэма" 7 марта.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Squawka

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