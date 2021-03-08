Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шедевры Кейна и камбэк Бэйла. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов
"Шпоры" вновь на коне
Фото: Spurs / Автор – неизвестен
Настоящий бенефис Харри Кейна и возвращение Гарета Бэйла – не мечта ли это Жозе Моуриньо? Англичанин и валлиец оформили по дублю и вывели лондонский "Тоттенхэм" на шестое место в турнирной таблице. Положение "шпор" пока не слишком устойчивое, ведь у главных конкурентов есть матчи в запасе, однако прямо сейчас подопечные Жозе могут отпраздновать локальный успех в первенстве.
Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами.
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".
"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 4:1
Голы: Бэйл (25, 49), Кейн (52, 76) – Бентеке (45+1)
Популярное сейчас
- "Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны
- Денисов: Простой донецкий парень Алексей Белик послал Гельзина туда, куда он заслужил пойти
- Кубок Франции. 1/16 финала. Любители из пятого дивизиона выбили Марсель
- Зинченко не приедет? Гвардиола не хочет отпускать игроков в сборные
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО