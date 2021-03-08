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Шедевры Кейна и камбэк Бэйла. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Шпоры" вновь на коне

Шедевры Кейна и камбэк Бэйла. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Spurs / Автор – неизвестен

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Настоящий бенефис Харри Кейна и возвращение Гарета Бэйла – не мечта ли это Жозе Моуриньо? Англичанин и валлиец оформили по дублю и вывели лондонский "Тоттенхэм" на шестое место в турнирной таблице. Положение "шпор" пока не слишком устойчивое, ведь у главных конкурентов есть матчи в запасе, однако прямо сейчас подопечные Жозе могут отпраздновать локальный успех в первенстве.

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами.

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 4:1

Голы: Бэйл (25, 49), Кейн (52, 76) – Бентеке (45+1)

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В статье: Гарет Бэйл Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Харри Кейн Гарри Кейн
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