Шедевры Кейна и камбэк Бэйла. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов

Настоящий бенефис Харри Кейна и возвращение Гарета Бэйла – не мечта ли это Жозе Моуриньо? Англичанин и валлиец оформили по дублю и вывели лондонский "Тоттенхэм" на шестое место в турнирной таблице. Положение "шпор" пока не слишком устойчивое, ведь у главных конкурентов есть матчи в запасе, однако прямо сейчас подопечные Жозе могут отпраздновать локальный успех в первенстве.

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами.

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 4:1

Голы: Бэйл (25, 49), Кейн (52, 76) – Бентеке (45+1)