  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов

Англия
(1 голосов)

Юрген не верит в свою команду

Клопп: Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что не считает свою команду способной выиграть главный еврокубковый трофей в этом сезоне.

"Единственная из причин, по которой играют в этом турнире — его хотят выиграть. Но мы не глупы, и пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался.

Мы не заглядываем так далеко — мы думаем о завтрашнем дне и о матче с "Вулверхэмптоном" в понедельник. В Лиге чемпионов, в отличие от Премьер-лиги, у нас есть импульс, но у нас будут игры, чтобы вернуть его и в АПЛ — и это определённо поможет в ЛЧ", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Накануне "Ливерпуль", выиграв у "Лейпцига" со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В английской Премьер-лиге "красные" идут на 8-м месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...