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Клопп: Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов
Юрген не верит в свою команду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что не считает свою команду способной выиграть главный еврокубковый трофей в этом сезоне.
"Единственная из причин, по которой играют в этом турнире — его хотят выиграть. Но мы не глупы, и пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался.
Мы не заглядываем так далеко — мы думаем о завтрашнем дне и о матче с "Вулверхэмптоном" в понедельник. В Лиге чемпионов, в отличие от Премьер-лиги, у нас есть импульс, но у нас будут игры, чтобы вернуть его и в АПЛ — и это определённо поможет в ЛЧ", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Накануне "Ливерпуль", выиграв у "Лейпцига" со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В английской Премьер-лиге "красные" идут на 8-м месте.
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