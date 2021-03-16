Англия
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Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1. Скромно и обнадеживающе
Жота приносит минимальную победу мерсисайдцам
Фото - skysports, автор невідомий
АПЛ. 28-й тур
Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Голы: Жота 45
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 22. Семеду, 8. Невеш, 27. Сесс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету, 9. Виллиан Жозе.
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 19. Кабак, 26. Робертсон, 47. Филлипс, 5. Вейналдум, 6. Алькантара, 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 20. Жота, 11. Салах.
Предупреждения: Невеш 37, Сесс 52 - Алькантара 43
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