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Клопп: Левандовский помог мне стать хорошим тренером
Тренер считает поляка лучшим футболистом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нападающем мюнхенской "Баварии" Роберте Левандовском.
"Роберт — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Было бы несправедливо сказать подобное о ком-то другом. Если бы каждый игрок прогрессировал так, как Роберт, футбол стал бы совершенно безумным. Он феноменален. Левандовски — настоящая машина. Он сделал всё, чтобы стать машиной для забивания голов. Он точно знает, что делать в любой ситуации. Благодаря Роберту и другим игрокам я стал хорошим тренером", — приводит слова Клоппа Sport Bild.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, забил 32 гола и отдал 6 результативных передач.
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