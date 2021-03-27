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Виллиан назвал худший этап своей карьеры

Англия
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У бразильца выдался нелёгкий старт в "Арсенале"

Виллиан назвал худший этап своей карьеры

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Вингер "Арсенала" Виллиан рассказал, что ранее в этом сезоне пережил худший период в своей карьере.

"За исключением того первого матча против "Фулхэма", когда я сыграл хорош, начало в "Арсенале" выдалось очень сложным для меня. Даже после того матча у нас были кое-какие победы, а я временами был неплох, но затем у нас случилась плохая серия.

Плохой период был и у меня лично. Это был худший период в моей профессиональной карьере. Период, который мне несомненно еще не доводилось переживать со времен, как я вырос в "Коринтиансе", был продан в Украину, затем перешел в "Челси". Это было худшее время для меня как для профессионала, но теперь это позади.

Конечно, в такие сложные времена ты бываешь очень расстроен и стараешься искать решения, чтобы прибавить, стараешься помогать команде. Я рад, что снова нащупал свою игру", — цитирует Виллиана ESPN Brazil.

Виллиан отметился 7 результативными передачами в 30 матчах за "Арсенал". 4 из них были отданы в 5 последних играх.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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