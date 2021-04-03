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Лестер продлил контракт с нападающим до 2024-го года
Его последние результаты поспособствовали этому
Лестер/Автор невідомий
"Лестер" подписал новое соглашение со своим нападающим Келечи Ихеаначо, которое теперь рассчитано до 2024-го года. Об этом сообщает официальный сайт "лис".
Новое соглашение заключено сроком на три года. Предыдущий контракт должен был завершиться этим летом. Продлению поспособствовали удачные выступления нигерийца в последних матчах. Он забил семь голов в четырех поединках и получил награду "Лучшего игрока марта в АПЛ".
Келечи присоединился к "Лестеру" в 2017 году с "Манчестер Сити" за 23,5 млн фунтов. С тех пор он записал в свой актив 32 гола и 17 ассистов в 117-ти матчах. В среднем он проводил меньше тайма за поединок - 44,5 минуты.
Также в его активе семь мячей в 23 встречах за Национальную сборную Нигерии.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 15 млн евро.
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