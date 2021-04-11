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Нападающий Манчестер Сити подвергся расизму в Твиттере
Социальная сеть уже удалила расистские комментарии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подвергся расистским высказываниям в сети Twitter после проигрыша "Лидсу" (1:2) в рамках матча 31-го тура Английской Премьер-Лиги.
После неудачной игры Стерлинг опубликовал твит со словами "One to forget". В комментариях один из читателей Рахима подвёрг его расистским оскорблениям.
Twitter оперативно удалил все комментарии с расистским подтекстом и заблокировал пользователя, который позволил себе данные высказывания.
В этом сезоне Рахим Стерлинг сыграл за "горожан" 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.
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