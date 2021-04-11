Нападающий Манчестер Сити подвергся расизму в Твиттере

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подвергся расистским высказываниям в сети Twitter после проигрыша "Лидсу" (1:2) в рамках матча 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

После неудачной игры Стерлинг опубликовал твит со словами "One to forget". В комментариях один из читателей Рахима подвёрг его расистским оскорблениям.

Twitter оперативно удалил все комментарии с расистским подтекстом и заблокировал пользователя, который позволил себе данные высказывания.

В этом сезоне Рахим Стерлинг сыграл за "горожан" 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.