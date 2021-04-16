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Манчестер Сити готов заплатить отступные за Грилиша

Англия
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Футболист может сменить клубную прописку

Манчестер Сити готов заплатить отступные за Грилиша

Новина українською

"Манчестер Сити" готов активировать клаусулу вингера "Астон Виллы" Джека Грилиша. Об этом пишет Football Insider со ссылкой на собственные источники.

Не так давно Грилиш продлил контракт с "Астон Виллой" до июня 2025 года. "Львы" прописали в этом соглашении сумму отступных за футболиста в размере 100 млн фунтов. "Манчестер Сити", по данным британских СМИ, готов активировать клаусулу игрока.

В текущем сезоне 25-летний вингер сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
16.04.2021 в 16:20
Мда.. очень не хотелось бы. Постепенно всё может прийти к тому, на мой взгляд, что Сити станет аналогом Баварии в Бундесе, когда всех самых топовых и перспективных из своего чемпионата будут переманивать именно они: деньгами, успехами, перспективами. Да, у них нет той истории, величия, эпохальности, которые есть у МЮ, Ливерпуля (даже Арсенала). Однако уже сейчас это теряет решающую значимость. И с каждым новым поколением этот параметр лишь ослабевает. В общем, Сити явно готовится к гегемонии. Посмотрим что на этот счёт думают другие топы Лиги. И на фоне этой новости очень резонируют слухи о планах Красных на Суареса...
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