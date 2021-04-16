Манчестер Сити готов заплатить отступные за Грилиша

"Манчестер Сити" готов активировать клаусулу вингера "Астон Виллы" Джека Грилиша. Об этом пишет Football Insider со ссылкой на собственные источники.

Не так давно Грилиш продлил контракт с "Астон Виллой" до июня 2025 года. "Львы" прописали в этом соглашении сумму отступных за футболиста в размере 100 млн фунтов. "Манчестер Сити", по данным британских СМИ, готов активировать клаусулу игрока.

В текущем сезоне 25-летний вингер сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.