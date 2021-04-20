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Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту

Англия
(4 голосов)

Тренер Сити не скрывает своей позиции к новому турниру

Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главного тренера “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолу попросили прокомментировать создание Суперлиги. “Манчестер Сити” стал одним из 12 основателей нового соревнования.

Гвардиола признал, что он, как и его коллеги Томас Тухель из “Челси” и Юрген Клопп из “Ливерпуля”, узнал о формировании лиги только в воскресенье, за несколько часов до того как клубы-отступники опубликовали официальное заявление о создании СЛ.

“Мне сказали, что будет опубликовано заявление. Пока только оно и есть, больше ничего не известно, и никто ничего не объясняет”.

Формат нового турнира явно противоречит принципам Гвардиолы.

“Это не спорт, когда нет связи между усилием и успехом. Это не спорт, когда поражение не имеет значения. Я всегда говорил, что я хочу участвовать в лучшем соревновании. Это будет нечестно, если клубы будут бороться за первые места, но не получат право квалификации”.

“Они [владельцы клубов] должны объяснить, почему приняли это решение. Например, почему в этом всем не участвует такой успешный клуб как “Аякс”. Они должны как можно быстрее все прояснить, не сегодня так завтра, не завтра, так послезавтра”.

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Досталось от тренера “Манчестер Сити” и УЕФА с которым у “горожан” давняя история конфликтов.

“Каждый клуб защищает свою позицию, каждый отстаивает свои интересы. АПЛ и УЕФА защищают свои интересы. УЕФА тоже провалилось”.

“Каждый сам за себя. В самый ответственный момент сезона Левандовский не смог играть против ПСЖ, потому что он травмировался в сборной. УЕФА решил проводить матчи сборных, потому что это в их интересах”.

Наконец Гвардиола признался, что очень любит чемпионат Англии в его нынешнем виде.

Тренер “Сити” был готов продолжить вести честный и открытый разговор с прессой, но клуб досрочно прервал видеоконференцию, оставив много вопросов без ответов.

“Манчестер Сити” завтра встретится в матче АПЛ с “Астон Виллой”. Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) АПЛ
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
20.04.2021 в 18:01
Где свобода слова? Почему Гвардьоле не дали договорить?
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trust in LFC1892 (Киев)
20.04.2021 в 17:32
Это серьёзно? Обрубили конфу, не дав её завершить?
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