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Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
Тренер Сити не скрывает своей позиции к новому турниру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолу попросили прокомментировать создание Суперлиги. “Манчестер Сити” стал одним из 12 основателей нового соревнования.
Гвардиола признал, что он, как и его коллеги Томас Тухель из “Челси” и Юрген Клопп из “Ливерпуля”, узнал о формировании лиги только в воскресенье, за несколько часов до того как клубы-отступники опубликовали официальное заявление о создании СЛ.
“Мне сказали, что будет опубликовано заявление. Пока только оно и есть, больше ничего не известно, и никто ничего не объясняет”.
Формат нового турнира явно противоречит принципам Гвардиолы.
“Это не спорт, когда нет связи между усилием и успехом. Это не спорт, когда поражение не имеет значения. Я всегда говорил, что я хочу участвовать в лучшем соревновании. Это будет нечестно, если клубы будут бороться за первые места, но не получат право квалификации”.
“Они [владельцы клубов] должны объяснить, почему приняли это решение. Например, почему в этом всем не участвует такой успешный клуб как “Аякс”. Они должны как можно быстрее все прояснить, не сегодня так завтра, не завтра, так послезавтра”.
Досталось от тренера “Манчестер Сити” и УЕФА с которым у “горожан” давняя история конфликтов.
“Каждый клуб защищает свою позицию, каждый отстаивает свои интересы. АПЛ и УЕФА защищают свои интересы. УЕФА тоже провалилось”.
“Каждый сам за себя. В самый ответственный момент сезона Левандовский не смог играть против ПСЖ, потому что он травмировался в сборной. УЕФА решил проводить матчи сборных, потому что это в их интересах”.
Наконец Гвардиола признался, что очень любит чемпионат Англии в его нынешнем виде.
Тренер “Сити” был готов продолжить вести честный и открытый разговор с прессой, но клуб досрочно прервал видеоконференцию, оставив много вопросов без ответов.
“Манчестер Сити” завтра встретится в матче АПЛ с “Астон Виллой”. Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.
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