Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту

Главного тренера “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолу попросили прокомментировать создание Суперлиги. “Манчестер Сити” стал одним из 12 основателей нового соревнования.

Гвардиола признал, что он, как и его коллеги Томас Тухель из “Челси” и Юрген Клопп из “Ливерпуля”, узнал о формировании лиги только в воскресенье, за несколько часов до того как клубы-отступники опубликовали официальное заявление о создании СЛ.

“Мне сказали, что будет опубликовано заявление. Пока только оно и есть, больше ничего не известно, и никто ничего не объясняет”.

Формат нового турнира явно противоречит принципам Гвардиолы.

“Это не спорт, когда нет связи между усилием и успехом. Это не спорт, когда поражение не имеет значения. Я всегда говорил, что я хочу участвовать в лучшем соревновании. Это будет нечестно, если клубы будут бороться за первые места, но не получат право квалификации”.

“Они [владельцы клубов] должны объяснить, почему приняли это решение. Например, почему в этом всем не участвует такой успешный клуб как “Аякс”. Они должны как можно быстрее все прояснить, не сегодня так завтра, не завтра, так послезавтра”.

Досталось от тренера “Манчестер Сити” и УЕФА с которым у “горожан” давняя история конфликтов.

“Каждый клуб защищает свою позицию, каждый отстаивает свои интересы. АПЛ и УЕФА защищают свои интересы. УЕФА тоже провалилось”.

“Каждый сам за себя. В самый ответственный момент сезона Левандовский не смог играть против ПСЖ, потому что он травмировался в сборной. УЕФА решил проводить матчи сборных, потому что это в их интересах”.

Наконец Гвардиола признался, что очень любит чемпионат Англии в его нынешнем виде.

Тренер “Сити” был готов продолжить вести честный и открытый разговор с прессой, но клуб досрочно прервал видеоконференцию, оставив много вопросов без ответов.

“Манчестер Сити” завтра встретится в матче АПЛ с “Астон Виллой”. Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.