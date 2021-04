АПЛ. Крис Вуд делает первый новозеландский хет-трик и оставляет Бернли в элите

Согласно неофициальному правилу, команда, набравшая 40 очков в АПЛ, не вылетит в Чемпионшип. У “Бернли” после победы над “Вулверхэмптоном” пока только 36 очков, но отрыв от семнадцатого “Фулхэма” за пять туров до финиша составляет девять пунктов. Учитывая, как “часто” побеждает “Фулхэм” (пять побед в 33 турах) – вопрос с вылетом решен.

“Бернли” играл с мотивацией и желанием. Чего не скажешь о “Вулверхэмптоне”. Команда Нуну Эшпириту Санту провела провальный матч. Да, у “волков” серьезные проблемы с составом, но такой безжизненной и пассивной игре не может быть никаких оправданий.

Форвард “Бернли” Крис Вуд сделал хет-трик еще в первом тайме. Сначала он получил лонгболл от Лоутона, легко развернул Коуди, и мощно пробил в сетку, а затем два гола для него сделал Макнил. Первый – перехват неудачного паса Траоре назад и прострел на дальнюю штангу, второй – угловой. Впервые с 2016 года игрок “Бернли” делает хет-трик в матче АПЛ. Крис Вуд стал первым новозеландцем, который забил три гола в одном матче чемпионате Англии. Новая Зеландия стала 46-й страной, представленной в АПЛ игроком с хет-триком. Украины пока в этом списке нет.

