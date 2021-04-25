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АПЛ. Крис Вуд делает первый новозеландский хет-трик и оставляет Бернли в элите
Позорное поражение Вулверхэмптона
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Согласно неофициальному правилу, команда, набравшая 40 очков в АПЛ, не вылетит в Чемпионшип. У “Бернли” после победы над “Вулверхэмптоном” пока только 36 очков, но отрыв от семнадцатого “Фулхэма” за пять туров до финиша составляет девять пунктов. Учитывая, как “часто” побеждает “Фулхэм” (пять побед в 33 турах) – вопрос с вылетом решен.
“Бернли” играл с мотивацией и желанием. Чего не скажешь о “Вулверхэмптоне”. Команда Нуну Эшпириту Санту провела провальный матч. Да, у “волков” серьезные проблемы с составом, но такой безжизненной и пассивной игре не может быть никаких оправданий.
Форвард “Бернли” Крис Вуд сделал хет-трик еще в первом тайме. Сначала он получил лонгболл от Лоутона, легко развернул Коуди, и мощно пробил в сетку, а затем два гола для него сделал Макнил. Первый – перехват неудачного паса Траоре назад и прострел на дальнюю штангу, второй – угловой. Впервые с 2016 года игрок “Бернли” делает хет-трик в матче АПЛ. Крис Вуд стал первым новозеландцем, который забил три гола в одном матче чемпионате Англии. Новая Зеландия стала 46-й страной, представленной в АПЛ игроком с хет-триком. Украины пока в этом списке нет.
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New Zealand are the 46th nation to be represented by a hat-trick scorer in the #PL after Chris Wood's treble!#WOLBUR pic.twitter.com/bOk2mkh5gX
В самом конце матча “Бернли” забил четвертый гол. Родригес отобрал мяч на половине поля соперника, а Вуд, вместо того, чтобы забить самому, в этот раз оставил мяч под удар Вествуду – 4:0.
Английская Премьер-лига, 33-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Бернли” 0:4
Голы: Вуд 15, Вуд 21, Вуд 44, Вествуд 85
“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Саисс, Коуди, Боли – Семеду (Фабиу Силва 58), Невеш (Гиббс-Уайт 70), Дендокер, Аит-Нури – Поденсе (Витинья 69) – Траоре, Виллиам Жозе
“Бернли”: Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Макнил, Корк, Вествуд, Браунхилл – Вуд, Выдра (Родригес 73)
Предупреждения: Траоре 39 – Тарковски 39, Лоутон 42
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