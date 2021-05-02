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Анчелотти - после поражения от Астон Виллы: Сезон не закончен. Мы продолжим идти к нашей цели

Англия
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Наставник "Эвертона" разочарован игрой своей команды

Анчелотти - после поражения от Астон Виллы: Сезон не закончен. Мы продолжим идти к нашей цели

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В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Астон Вилла". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2. Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды:

"Это был не лучший вечер. Не знаю, почему мы допустили столько ошибок в начале матча. Отсутствовал баланс, не было концентрации. "Астон Вилла" продемонстрировала больше желания. Для нас это была важная игра в битве за еврокубки. Сложно сказать, почему мы испытываем трудности при игре дома. мы все та же команда, которая обыграла "Арсенал" неделю назад. Конечно, нам стоит выступать в домашних стенах лучше. Невероятно, как сильно отличается наша гостевая статистика от домашней.

Сезон еще не закончен. Мы продолжим идти к своей цели", - сказал Анчелотти.

"Астон Вилла" в 33 матчах набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Эвертон" находится на восьмом месте.

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В статье: Карло Анчелотти Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон
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Источник:
BBC

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