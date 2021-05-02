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АПЛ. Арсенал легко обыграл Ньюкасл

Англия
(1 голосов)

По голу в каждом из таймов

АПЛ. Арсенал легко обыграл Ньюкасл

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” – это команда-хамелеон. “Канониры” были просто ужасными в последних поединках против “Фулхэма”, “Эвертона” и “Вильярреала”, но затем очень спокойно расправились с “Ньюкаслом”, который не проигрывал в четырех матчах подряд.

Статистика говорила против “Ньюкасла”. До сегодня “сороки” проиграли “Арсеналу” 15 из 16 последних матчей. Неутешительная серия продолжилась. “Ньюкасл” играл пассивно и неинтересно, пытался что-то придумать Сен-Максимен, но его усилий было мало.

Также ход игры был предопределен ранним голом “Арсенала”. Давид Луис увидел подключение Бельерина по флангу, испанец выполнил прострел в штрафную на Обамеянга, форварду “Арсенала” пробить не удалось, но на добивании был Эльнени.

У “Ньюкасла” было минимум атак, еще меньше ударов. “Арсенал” держал игру под контролем.

На 66-й минуте вопрос с победителем матча отпал. Мартинелли выполнил кросс с фланга, а Обамеянг в красивом прыжке вогнал мяч в сетку.

“Ньюкасл” зашевелился только после замен Брюса, но уже было поздно. 2:0 – заслуженная победа “Арсенала”.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Арсенал” 0:2

Голы: Эльнени 6, Обамеянг 66

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Фернандес (Шер 72), Кларк (Гэйл 84), Дамметт, Ритчи – Шелви, Альмирон (Жоэлинтон 73), Шон Лонгстафф – Уилсон, Сен-Максимен

“Арсенал”: Райан – Джака, Габриэл, Давид Луис (Чамберс 53), Бельерин – Себальос, Эльнени – Мартинелли, Эдегор (Парти 85), Виллиан – Обамеянг (Пепе 78)

Предупреждения: Альмирон 31, Фернандес 62 – Джака 20

Удаление: Шер 90

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл (Англия)
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