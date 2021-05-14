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За Лигу Чемпионов еще поборются. МЮ - Ливерпуль 2:4. Видео голов и обзор матча

Англия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, чемпионат Англии, 13 мая 2021

За Лигу Чемпионов еще поборются. МЮ - Ливерпуль 2:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль. Быстрый гол в исполнении Фернандеша не помог команде Сульшера - еще в первом тайме мерсисайдцы отыгрались благодаря Жоте, который эффектно пяткой подправил удар Филлипса. А потом за дело взялся Фирмино, который оформил дубль. Рашфорд сократил отставание после паса Кавани, но последнее слово было за Ливерпулем - Салах реализовал выход один на один. Ливерпуль на четыре очка отстает от четвертого места, которое занимает Челси. При этом у команды Клоппа на игру меньше.

Английская Премьер-лига. 34-й тур
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4
Голы: Фернандеш 10 Рашфорд 68 - Жота 34, Фирмино 45+3, 47, Салах 90

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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