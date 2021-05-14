За Лигу Чемпионов еще поборются. МЮ - Ливерпуль 2:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль. Быстрый гол в исполнении Фернандеша не помог команде Сульшера - еще в первом тайме мерсисайдцы отыгрались благодаря Жоте, который эффектно пяткой подправил удар Филлипса. А потом за дело взялся Фирмино, который оформил дубль. Рашфорд сократил отставание после паса Кавани, но последнее слово было за Ливерпулем - Салах реализовал выход один на один. Ливерпуль на четыре очка отстает от четвертого места, которое занимает Челси. При этом у команды Клоппа на игру меньше.

Английская Премьер-лига. 34-й тур

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4

Голы: Фернандеш 10 Рашфорд 68 - Жота 34, Фирмино 45+3, 47, Салах 90