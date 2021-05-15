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Артета останется в Арсенале. Руководство клуба доверяет ему

Англия
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Планируются трансферы

Артета останется в Арсенале. Руководство клуба доверяет ему

Фото: Arsenal

Новина українською

Боссы лондонского "Арсенала" доверяют главному тренеру команды Микель Артета. Он останется в команде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

На данный момент клуб планирует следующее трансферное окно. Наставник и руководство обсуждают возможные приобретения игроков.

Также Романо отмечает, что уход Давида Луиза из команды - это общее решение игрока и клуба, которое поддержал испанский наставник.

Напомним, что Микель Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019-го года, подписав контракт до лета 2023-го. На данный момент "канониры" занимают девятую позицию в АПЛ. Также в этом сезоне они дошли до полуфинала Лиги Европы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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