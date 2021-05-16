Виллиан может покинуть Арсенал летом

Виллиан может покинуть лондонский "Арсенал" летом текущего года, сообщает Фабрицио Романо.

Экс-игрок "Шахтера" не нужен клубу Артеты, и уже имеет заманчивые варианты продолжения карьеры. Речь об "Интере Майами" из МЛС, а также о нескольких европейских клубах, названия которых не уточняются. Руководство "канониров" ждет предложений по игроку.

В текущем сезоне Виллиан провел 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 5 ассистов. Его стоимость составляет 12 млн евро.