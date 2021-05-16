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Виллиан может покинуть Арсенал летом
Игрок имеет возможность уехать в МЛС
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виллиан может покинуть лондонский "Арсенал" летом текущего года, сообщает Фабрицио Романо.
Экс-игрок "Шахтера" не нужен клубу Артеты, и уже имеет заманчивые варианты продолжения карьеры. Речь об "Интере Майами" из МЛС, а также о нескольких европейских клубах, названия которых не уточняются. Руководство "канониров" ждет предложений по игроку.
В текущем сезоне Виллиан провел 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 5 ассистов. Его стоимость составляет 12 млн евро.
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