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АПЛ. Эвертон проиграл вылетевшему Шеффилд Юнайтед
Ириски снова разочаровали
Фото: Premier League/Автор - невідомий
“Эвертон” проиграл 12 раз в 36 матчах АПЛ, из них девять – на своем поле. Команда Карло Анчелотти взяла только 18 очков из 54 возможных на “Гудисон Парке” и именно из-за своей ужасной домашней формы рискует остаться без еврокубков.
Сегодня “Эвертон” проиграл на своему поле давно вылетевшему “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” провели отличный матч, и напоминали себя прошлого сезона. “Шеффилд” выглядел цельно, организованно и быстро забил гол. Отличиться удалось 17-летнему дебютанту Дэниэлу Джеббисону. Он в нужный момент оказался в нужном месте и перенаправил в пустые ворота кросс Джека Робинсона.
1 - Aged 17 years and 309 days, Sheffield United's Daniel Jebbison is the youngest player in Premier League history to score on his first start in the competition. Dream. pic.twitter.com/SE0meUgyS6— OptaJoe (@OptaJoe) May 16, 2021
Еще в первом тайме Джеббисон мог сделать дубль, но свои ворота спас Пикфорд. Хорошая игра получилась и у его коллеги Аарона Рэмсдейла. Кипер “Шеффилда” сделал сегодня шесть сэйвов, особенно впечатляющим получился двойной сэйв в первом тайме, после ударов Калверт-Льюина и Ришарлисона в упор.
В целом, игра “Эвертона” не приносит никакого удовольствия, ни болельщикам “ирисок”, ни, наверное, самим игрокам. Команда Карло Анчелотти до последних минут пыталась что-то создавать у ворот “Шеффилда”, но счет остался прежним. 1:0 – победа аутсайдера.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|26
|5
|5
|76-29
|+47
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|36
|16
|5
|15
|57-53
|+4
|53
Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Шеффилд Юнайтед” 0:1
Гол: Джеббисон 7
“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт (Сигурдссон 46), Кин, Годфри – Коулмэн, Аллан, Дукуре (Гомеш 78), Динь – Хамес (Бернард 78), Ришарлисон – Калверт-Льюин
“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Башем, Игэн, Робинсон – Болдок, Норвуд, Флек, Стивенс – Осборн – Макголдрик, Джеббисон
Предупреждения: Хамес 66 – Башем 26, Болдок 81, Робинсон 90
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