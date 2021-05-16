АПЛ. Эвертон проиграл вылетевшему Шеффилд Юнайтед 

“Эвертон” проиграл 12 раз в 36 матчах АПЛ, из них девять – на своем поле. Команда Карло Анчелотти взяла только 18 очков из 54 возможных на “Гудисон Парке” и именно из-за своей ужасной домашней формы рискует остаться без еврокубков.

Сегодня “Эвертон” проиграл на своему поле давно вылетевшему “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” провели отличный матч, и напоминали себя прошлого сезона. “Шеффилд” выглядел цельно, организованно и быстро забил гол. Отличиться удалось 17-летнему дебютанту Дэниэлу Джеббисону. Он в нужный момент оказался в нужном месте и перенаправил в пустые ворота кросс Джека Робинсона.

1 - Aged 17 years and 309 days, Sheffield United's Daniel Jebbison is the youngest player in Premier League history to score on his first start in the competition. Dream. pic.twitter.com/SE0meUgyS6 — OptaJoe (@OptaJoe) May 16, 2021

Еще в первом тайме Джеббисон мог сделать дубль, но свои ворота спас Пикфорд. Хорошая игра получилась и у его коллеги Аарона Рэмсдейла. Кипер “Шеффилда” сделал сегодня шесть сэйвов, особенно впечатляющим получился двойной сэйв в первом тайме, после ударов Калверт-Льюина и Ришарлисона в упор.

В целом, игра “Эвертона” не приносит никакого удовольствия, ни болельщикам “ирисок”, ни, наверное, самим игрокам. Команда Карло Анчелотти до последних минут пыталась что-то создавать у ворот “Шеффилда”, но счет остался прежним. 1:0 – победа аутсайдера.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83 2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Шеффилд Юнайтед” 0:1

Гол: Джеббисон 7

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт (Сигурдссон 46), Кин, Годфри – Коулмэн, Аллан, Дукуре (Гомеш 78), Динь – Хамес (Бернард 78), Ришарлисон – Калверт-Льюин

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Башем, Игэн, Робинсон – Болдок, Норвуд, Флек, Стивенс – Осборн – Макголдрик, Джеббисон

Предупреждения: Хамес 66 – Башем 26, Болдок 81, Робинсон 90