АПЛ. Эвертон проиграл вылетевшему Шеффилд Юнайтед 

“Эвертон” проиграл 12 раз в 36 матчах АПЛ, из них девять – на своем поле. Команда Карло Анчелотти взяла только 18 очков из 54 возможных на “Гудисон Парке” и именно из-за своей ужасной домашней формы рискует остаться без еврокубков.

Сегодня “Эвертон” проиграл на своему поле давно вылетевшему “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” провели отличный матч, и напоминали себя прошлого сезона. “Шеффилд” выглядел цельно, организованно и быстро забил гол. Отличиться удалось 17-летнему дебютанту Дэниэлу Джеббисону. Он в нужный момент оказался в нужном месте и перенаправил в пустые ворота кросс Джека Робинсона.

1 - Aged 17 years and 309 days, Sheffield United's Daniel Jebbison is the youngest player in Premier League history to score on his first start in the competition. Dream. pic.twitter.com/SE0meUgyS6