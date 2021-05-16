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АПЛ. Эвертон проиграл вылетевшему Шеффилд Юнайтед 

Англия
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Ириски снова разочаровали 

АПЛ. Эвертон проиграл вылетевшему Шеффилд Юнайтед 

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Эвертон” проиграл 12 раз в 36 матчах АПЛ, из них девять – на своем поле. Команда Карло Анчелотти взяла только 18 очков из 54 возможных на “Гудисон Парке” и именно из-за своей ужасной домашней формы рискует остаться без еврокубков.

Сегодня “Эвертон” проиграл на своему поле давно вылетевшему “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” провели отличный матч, и напоминали себя прошлого сезона. “Шеффилд” выглядел цельно, организованно и быстро забил гол. Отличиться удалось 17-летнему дебютанту Дэниэлу Джеббисону. Он в нужный момент оказался в нужном месте и перенаправил в пустые ворота кросс Джека Робинсона.

Еще в первом тайме Джеббисон мог сделать дубль, но свои ворота спас Пикфорд. Хорошая игра получилась и у его коллеги Аарона Рэмсдейла. Кипер “Шеффилда” сделал сегодня шесть сэйвов, особенно впечатляющим получился двойной сэйв в первом тайме, после ударов Калверт-Льюина и Ришарлисона в упор.

В целом, игра “Эвертона” не приносит никакого удовольствия, ни болельщикам “ирисок”, ни, наверное, самим игрокам. Команда Карло Анчелотти до последних минут пыталась что-то создавать у ворот “Шеффилда”, но счет остался прежним. 1:0 – победа аутсайдера.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83
2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70
3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66
4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64
5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63
6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59
7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59
8 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56
9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55
10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Шеффилд Юнайтед” 0:1

Гол: Джеббисон 7

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт (Сигурдссон 46), Кин, Годфри – Коулмэн, Аллан, Дукуре (Гомеш 78), Динь – Хамес (Бернард 78), Ришарлисон – Калверт-Льюин

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Башем, Игэн, Робинсон – Болдок, Норвуд, Флек, Стивенс – Осборн – Макголдрик, Джеббисон

Предупреждения: Хамес 66 – Башем 26, Болдок 81, Робинсон 90

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шеффилд Юнайтед
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