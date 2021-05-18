СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ

Украинский полузащитник Руслан Малиновский привлек внимание "Челси". Об этом передает английский портал The Sun.

По данным источника, наставник лондонцев Томас Тухель планирует летом усилить центр поля своей команды. Малиновский - один из претендентов на эту роль.

Chelsea ‘planning Ruslan Malinovskyi transfer raid this summer with Atalanta midfielder high on Thomas Tuchel’s list’ https://t.co/mt9LKgOXul — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) May 17, 2021

В текущем сезоне Руслан провел 41 матч за "Аталанту", забил девять голов и отдал 12 голевых передач. Команда Гасперини за тур до финиша идет на втором месте, а также сыграет в финале кубка Италии.