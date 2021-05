СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ

Украинский полузащитник Руслан Малиновский привлек внимание "Челси". Об этом передает английский портал The Sun.

По данным источника, наставник лондонцев Томас Тухель планирует летом усилить центр поля своей команды. Малиновский - один из претендентов на эту роль.

