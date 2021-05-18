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СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ

Англия
(2 голосов)

Пойдет на повышение?

СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский привлек внимание "Челси". Об этом передает английский портал The Sun.

По данным источника, наставник лондонцев Томас Тухель планирует летом усилить центр поля своей команды. Малиновский - один из претендентов на эту роль.

В текущем сезоне Руслан провел 41 матч за "Аталанту", забил девять голов и отдал 12 голевых передач. Команда Гасперини за тур до финиша идет на втором месте, а также сыграет в финале кубка Италии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Челси (Лондон)
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Источник:
The Sun

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Комментарии (5)
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alexfc (Киев)
18.05.2021 в 12:54
Когда переходил в Италию с Бельгии, тоже думали что может не выйти. Как по мне сам должен решать, как ему лучше. Аталанта сейчас играет на уровне Миланов, Интеров, Юве. Как по мне можно спокойно играть лет 5 в этой команде. И остаться там жить.
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scorpius (Ck)
18.05.2021 в 12:17
Не надо Малине в Англию, пусть в Серии А играет.
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Romerik (YNWA)
18.05.2021 в 11:48
Зе сану верить - себя не уважать!!! Но даже если и правда, то я бы на его месте в свои то года никуда не рыпался... Он сейчас стал лидером Аталанты, и теперь думай что лучше: быть лидером в неплохой довольно команде, или одним из многих обычных игроков в Челси...
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Lion Killer (Львів)
18.05.2021 в 12:05
і потім шкодувати, що не спробував себе в АПЛ? :) Краще завжди спробувати, ніж шкодувати. Моя думка :)
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5ata4ok (Харьков)
18.05.2021 в 12:17
ну да, согласен, Зинченко попробовал и не прогадал, пусть и не так все гладко было с самого начала.
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