Хуммельс: Предвкушаю возвращение в сборную

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс отреагировал на информацию о своем возвращении в состав сборной Германии.

"Предвкушаю возвращение в сборную, вновь стану частью национальной команды. Очень хочу написать новую главу", — написал у себя в Instagram Хуммельс.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.