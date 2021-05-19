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Хуммельс: Предвкушаю возвращение в сборную
Защитник вернулся в состав национальной команды
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс отреагировал на информацию о своем возвращении в состав сборной Германии.
"Предвкушаю возвращение в сборную, вновь стану частью национальной команды. Очень хочу написать новую главу", — написал у себя в Instagram Хуммельс.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.
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