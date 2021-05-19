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Хуммельс: Предвкушаю возвращение в сборную

Англия
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Защитник вернулся в состав национальной команды

Хуммельс: Предвкушаю возвращение в сборную

Новина українською

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс отреагировал на информацию о своем возвращении в состав сборной Германии.

"Предвкушаю возвращение в сборную, вновь стану частью национальной команды. Очень хочу написать новую главу", — написал у себя в Instagram Хуммельс.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Национальная сборная Германии
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