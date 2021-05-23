Агуэро: Я могу поиграть еще два года в Европе в моей лучшей форме

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал свой уход с команды после 10 лет в Англии:

"Это так странно. Я буду очень скучать по своим товарищам по команде и болельщиками. Когда я пришел сюда, болельщики... когда я получал мяч, я слушал людей, которые кричали мое имя, и это давало мне больше уверенности в игре. Люди поддерживают вас, и вы чувствуете себя более уверенно. Я хочу поблагодарить болельщиков "Манчестер Сити" и моим товарищам по команде, потому что они помогают мне все время, каждый день, на тренировках и в играх.

Осталось еще только две недели, и тогда я решу, что будет дальше. Я попрощаюсь с фанатами, а затем подготовлюсь к финалу Лиги чемпионов. Для меня, по моему мнению, я чувствую себя хорошо и мое тело, возможно, я могу поиграть еще два года в Европе в моей лучшей форме и тогда я смогу просто отдохнуть", - сказал нападающий.