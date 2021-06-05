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Погба: Было бы уместно, чтобы "Золотой мяч" мяч дали Канте

Англия
(1 голосов)

Поль считает, что Нголо всегда играл на таком высоком уровне

Погба: Было бы уместно, чтобы "Золотой мяч" мяч дали Канте

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба заявил, что полузащитник лондонского "Челси" и его партнер по национальной команде Нголо Канте достоин "Золотого мяча".

"Говорю на весь мир – Нголо, которого мы видели в последние месяцы, всегда был таким. Мы много говорим о его игре, но он всегда был так хорош.

В полуфиналах ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси, поэтому приятно видеть, как себя проявляют полузащитники или даже защитники. Я давно говорил, что при победе "Челси" в ЛЧ было бы уместно, чтобы "Золотой мяч" мяч дали Канте. Это было бы заслуженно.

Канте всегда хорошо выступал. Я не удивлен тем, что он делает, я удивлен, что он до сих пор делает это. Он всегда так играет", – рассказал Погба.

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В статье: Поль Погба Нголо Канте
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
05.06.2021 в 20:07
Полностью согласен. Нголо заслуживает золотой мяч 100%.
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
05.06.2021 в 19:49
А якщо те дадуть, то це расизм. А якщо серйозно, то ЗМ він може взяти тільки у випадку вдалого виступу Франції на ЧЄ - фінал мінімум.
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0
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