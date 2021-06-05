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Погба: Было бы уместно, чтобы "Золотой мяч" мяч дали Канте
Поль считает, что Нголо всегда играл на таком высоком уровне
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба заявил, что полузащитник лондонского "Челси" и его партнер по национальной команде Нголо Канте достоин "Золотого мяча".
"Говорю на весь мир – Нголо, которого мы видели в последние месяцы, всегда был таким. Мы много говорим о его игре, но он всегда был так хорош.
В полуфиналах ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси, поэтому приятно видеть, как себя проявляют полузащитники или даже защитники. Я давно говорил, что при победе "Челси" в ЛЧ было бы уместно, чтобы "Золотой мяч" мяч дали Канте. Это было бы заслуженно.
Канте всегда хорошо выступал. Я не удивлен тем, что он делает, я удивлен, что он до сих пор делает это. Он всегда так играет", – рассказал Погба.
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