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Ман Юнайтед заинтересован в Триппьере. Киран уже ищет дом в Манчестере

Англия
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"Атлетико" хочет удержать 30-летнего защитника

Ман Юнайтед заинтересован в Триппьере. Киран уже ищет дом в Манчестере

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Журналист авторитетного английского издания The Athletic Лори Уитвелл сообщает, что правый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер может вернуться в АПЛ.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах флангового игрока - представители "красных дьяволов" уже вышли на футболиста. В свою очередь "матрасники" хотят сохранить Кирана в своих рядах.

Также журналист информирует, что защитник уже ищет себе дом возле Манчестера.

В прошедшем сезоне испанской Ла Лиги 30-летний Триппьер принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 6 голевых передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Киран Триппьер
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Источник:
The Athletic

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