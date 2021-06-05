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Ман Юнайтед заинтересован в Триппьере. Киран уже ищет дом в Манчестере
"Атлетико" хочет удержать 30-летнего защитника
Журналист авторитетного английского издания The Athletic Лори Уитвелл сообщает, что правый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер может вернуться в АПЛ.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах флангового игрока - представители "красных дьяволов" уже вышли на футболиста. В свою очередь "матрасники" хотят сохранить Кирана в своих рядах.
Также журналист информирует, что защитник уже ищет себе дом возле Манчестера.
В прошедшем сезоне испанской Ла Лиги 30-летний Триппьер принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 6 голевых передач.
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