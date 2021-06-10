У Джейдона Санчо - два кумира в Англии

Вингер сборной Англии и немецкой "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо рассказал, кто был его кумиром среди футболистов из родной страны.

Я бы, пожалуй, назвал Фрэнка Лэмпарда. Я в детстве был фанатом лондонского "Челси", врать не буду. Дрогба и Лэмпард были моими любимыми футболистами.

Мне нравилось, как Лэмпард играл. Он четко и хладнокровно обращался с мячом, - цитирует 21-летнего футболиста talkSport.