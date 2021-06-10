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У Джейдона Санчо - два кумира в Англии
Сріншот із talkSports
Вингер сборной Англии и немецкой "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо рассказал, кто был его кумиром среди футболистов из родной страны.
Я бы, пожалуй, назвал Фрэнка Лэмпарда. Я в детстве был фанатом лондонского "Челси", врать не буду. Дрогба и Лэмпард были моими любимыми футболистами.
Мне нравилось, как Лэмпард играл. Он четко и хладнокровно обращался с мячом, - цитирует 21-летнего футболиста talkSport.
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