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Скотт Паркер покинет пост главного тренера Фулхэма
Тренер, скорее всего, возглавит Борнмут
Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер может покинуть клуб этим летом. Стороны завершают переговоры по расторжению контракта, пишет Sky Sports.
40-летний англичанин займет аналогичную должность в "Борнмуте". Боссы "вишен" считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность.
Вопрос соглашения с "Борнмутом" уже решен и сторонам осталось уладить некоторые формальности.
"Фулхэм" завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип.
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