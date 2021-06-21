Скотт Паркер покинет пост главного тренера Фулхэма

Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер может покинуть клуб этим летом. Стороны завершают переговоры по расторжению контракта, пишет Sky Sports.

40-летний англичанин займет аналогичную должность в "Борнмуте". Боссы "вишен" считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность.

Вопрос соглашения с "Борнмутом" уже решен и сторонам осталось уладить некоторые формальности.

"Фулхэм" завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип.