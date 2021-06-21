  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Скотт Паркер покинет пост главного тренера Фулхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скотт Паркер покинет пост главного тренера Фулхэма

Англия
(1 голосов)

Тренер, скорее всего, возглавит Борнмут

Скотт Паркер покинет пост главного тренера Фулхэма

Новина українською

Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер может покинуть клуб этим летом. Стороны завершают переговоры по расторжению контракта, пишет Sky Sports.

40-летний англичанин займет аналогичную должность в "Борнмуте". Боссы "вишен" считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность.

Вопрос соглашения с "Борнмутом" уже решен и сторонам осталось уладить некоторые формальности.

"Фулхэм" завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скотт Паркер Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...