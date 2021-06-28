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"Рафа, мы знаем, где ты живешь". Болельщики Эвертона угрожают Бенитесу

Англия
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Полотна пошли в бой

"Рафа, мы знаем, где ты живешь". Болельщики Эвертона угрожают Бенитесу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Эвертона" пикетируют против прихода испанского специалиста Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды. Экс-менеджер "Ливерпуля" столкнулся с угрозами в свой адрес, по городу появляются плакаты от радикально настроенных фанатов "ирисок", которые не хотят видеть в своем клубе бывшего наставника соседей и злейшего врага. Вашему внимания – лишь небольшая часть угроз:

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"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай!"

"Деньги выше морали. Бенитесу здесь не рады".

"Слушайте фанатов, а не Рафу".

Напомним, Рафа тренировал мерсисайдцев с 2004-го по 2010-й. Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб "Далянь Про", он покинул команду зимой из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль)
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