"Рафа, мы знаем, где ты живешь". Болельщики Эвертона угрожают Бенитесу

Болельщики "Эвертона" пикетируют против прихода испанского специалиста Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды. Экс-менеджер "Ливерпуля" столкнулся с угрозами в свой адрес, по городу появляются плакаты от радикально настроенных фанатов "ирисок", которые не хотят видеть в своем клубе бывшего наставника соседей и злейшего врага. Вашему внимания – лишь небольшая часть угроз:

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX