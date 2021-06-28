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"Рафа, мы знаем, где ты живешь". Болельщики Эвертона угрожают Бенитесу
Полотна пошли в бой
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Эвертона" пикетируют против прихода испанского специалиста Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды. Экс-менеджер "Ливерпуля" столкнулся с угрозами в свой адрес, по городу появляются плакаты от радикально настроенных фанатов "ирисок", которые не хотят видеть в своем клубе бывшего наставника соседей и злейшего врага. Вашему внимания – лишь небольшая часть угроз:
"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай!"
"Деньги выше морали. Бенитесу здесь не рады".
"Слушайте фанатов, а не Рафу".
This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021
???? | More banners outside Goodison Park from the fans displaying their view on the potential appointment of Rafa Benitez.— The Everton End (@TheEvertonEnd) June 28, 2021
These are the type of banners which are completely acceptable, nothing personal towards Rafa and more of a message towards to board. pic.twitter.com/diRXxLEGwJ
Напомним, Рафа тренировал мерсисайдцев с 2004-го по 2010-й. Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб "Далянь Про", он покинул команду зимой из-за пандемии коронавируса.
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