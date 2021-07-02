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Главный талант Челси отыграет сезон в аренде за Норвич

Англия
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Практика, опыт

Главный талант Челси отыграет сезон в аренде за Норвич

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландский полузащитник лондонского "Челси" Билли Гилмор уйдет в аренду в "Норвич", соглашение между сторонами уже достигнуто, а сам хавбек уже прибыл на базу "канареек".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний футболист будет выступать в аренде до июня 2022 года. Руководство "Челси" хочет, чтобы Гилмор набрался игрового опыта. Сообщается, что менеджер "синих" Томас Тухель одобрил данное решение.

На ЕВРО-2020 Билли в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с Англией. Напомним, "Норвич" занял первое место в турнирной таблице по итогам кампании в Чемпионшипе и вновь вышел в Премьер-лигу.

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В статье: Челси (Лондон) Норвич Сити Билли Гилмор
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