Главный талант Челси отыграет сезон в аренде за Норвич

Шотландский полузащитник лондонского "Челси" Билли Гилмор уйдет в аренду в "Норвич", соглашение между сторонами уже достигнуто, а сам хавбек уже прибыл на базу "канареек".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний футболист будет выступать в аренде до июня 2022 года. Руководство "Челси" хочет, чтобы Гилмор набрался игрового опыта. Сообщается, что менеджер "синих" Томас Тухель одобрил данное решение.

