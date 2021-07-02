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Главный талант Челси отыграет сезон в аренде за Норвич
Практика, опыт
Getty Images / Global Images Ukraine
Шотландский полузащитник лондонского "Челси" Билли Гилмор уйдет в аренду в "Норвич", соглашение между сторонами уже достигнуто, а сам хавбек уже прибыл на базу "канареек".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний футболист будет выступать в аренде до июня 2022 года. Руководство "Челси" хочет, чтобы Гилмор набрался игрового опыта. Сообщается, что менеджер "синих" Томас Тухель одобрил данное решение.
Agreement reached. Billy Gilmour is expected to join Norwich on loan from Chelsea on loan until June 2022 - official once paperworks will be completed ???????????????????????????????? #CFC #NCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021
The board want Billy to be key player for next season and then come back stronger. Tuchel approved the decision. https://t.co/1iQoc69ReF
Billy Gilmour is set to sign for Norwich City pic.twitter.com/pEbGzWRnoN— Talk Norwich City (@TalkNorwichCity) July 1, 2021
На ЕВРО-2020 Билли в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с Англией. Напомним, "Норвич" занял первое место в турнирной таблице по итогам кампании в Чемпионшипе и вновь вышел в Премьер-лигу.
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