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Ливерпуль вернул из аренды игрока, который стал лидером Блэкберна, и подписал новое соглашение
Да еще и забрали из молодежной команды в основную
Фото: Ліверпуль/автор невідомий
Вингер правого фланга 18-летний Харви Эллиотт, который может сыграть и слева, и на позиции атакующего хавбека, заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".
К этому времени Харви был игроком "Ливерпуля" U-23. Оттуда на весь прошлый сезон ходил в аренду "Блэкберн Роверс" из Чемпионшипа (аналог украинской Первой лиги).
Там Элиотт стал лидером команды, провел 41 поединок, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. А его команда финишировала на 15 месте из 24 команд.
Теперь Харви переведен из U-23 в основную команду "Ливерпуля", а срок его новой сделки не уточняется.
Some boss Friday news… ????— Liverpool FC (@LFC) July 9, 2021
Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! ????????
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