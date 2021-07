Ливерпуль вернул из аренды игрока, который стал лидером Блэкберна, и подписал новое соглашение

Вингер правого фланга 18-летний Харви Эллиотт, который может сыграть и слева, и на позиции атакующего хавбека, заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

К этому времени Харви был игроком "Ливерпуля" U-23. Оттуда на весь прошлый сезон ходил в аренду "Блэкберн Роверс" из Чемпионшипа (аналог украинской Первой лиги).

Там Элиотт стал лидером команды, провел 41 поединок, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. А его команда финишировала на 15 месте из 24 команд.

Теперь Харви переведен из U-23 в основную команду "Ливерпуля", а срок его новой сделки не уточняется.

Some boss Friday news… ????



Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! ????????