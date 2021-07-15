Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готов обменять двух игроков на Холанда
Но дортмундский клуб отказал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По информации Sky Germany, лондонский клуб выразил готовность включить в сделку двух своих игроков — форварда Тэмми Абрахама и вингера Каллума Хадсона-Одои. "Шмели" вновь ответили отказом.
Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.
Популярное сейчас
- Шахтер украсил Украинский дом в Киеве клубной символикой - ФОТО
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным
- Моуриньо: Почему решающий пенальти бил Сака? Где были Стерлинг, Стоунз и Шоу?
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории