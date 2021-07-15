  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси готов обменять двух игроков на Холанда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси готов обменять двух игроков на Холанда

Англия
(1 голосов)

Но дортмундский клуб отказал

Челси готов обменять двух игроков на Холанда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Sky Germany, лондонский клуб выразил готовность включить в сделку двух своих игроков — форварда Тэмми Абрахама и вингера Каллума Хадсона-Одои. "Шмели" вновь ответили отказом.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...