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Эвертон намерен подписать экс-вратаря Челси
Бегович может сменить клубную прописку
90min
"Эвертон" намерен подписать бывшего вратаря "Челси" Асмира Беговича, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, "ириски" рассматривают 34-летнего боснийца в качестве резервного вратаря.
Бегович выступает за "Борнмут". В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 51 матч и пропустил 51 гол.
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