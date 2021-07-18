Челси хочет обменять Хадсона-Одои на Комана

Французское издание Get Grench Football News сообщает, что лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" могут обменяться вингерами. Речь идет о Каллуме Хадсоне-Одои и Кингсли Комане.

Переговоры по новому контракту француза с немецким клубом находятся в тупике - Коман хочет получать больше, нежели "Бавария" может предложить игроку (18 млн против 13). Текущее соглашение Кингсли с мюнхенцами действует до 2023 года. Также главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель лично заинтересован в футболисте.

В Лондоне не рассчитывают на Хадсона-Одои, поэтому готовы включить игрока в сделку по обмену.