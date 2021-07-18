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Челси хочет обменять Хадсона-Одои на Комана

Англия
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Каллум не нужен лондонцам, а Кингсли не хочет продлевать контракт с мюнхценцами

Челси хочет обменять Хадсона-Одои на Комана

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Французское издание Get Grench Football News сообщает, что лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" могут обменяться вингерами. Речь идет о Каллуме Хадсоне-Одои и Кингсли Комане.

Переговоры по новому контракту француза с немецким клубом находятся в тупике - Коман хочет получать больше, нежели "Бавария" может предложить игроку (18 млн против 13). Текущее соглашение Кингсли с мюнхенцами действует до 2023 года. Также главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель лично заинтересован в футболисте.

В Лондоне не рассчитывают на Хадсона-Одои, поэтому готовы включить игрока в сделку по обмену.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Кингсли Коман Каллум Хадсон-Одой
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Источник:
Get French Football News

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