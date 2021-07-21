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Официально: Эвертон подписал экс-голкипера Челси
Ириски продолжают усиливаться
Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен
Асмир Бегович подписал годичный контракт с “Эвертоном” с опцией продления ещё на год.
Сумма сделки не сообщается, но трансферная стоимость голкипера по transfermarkt составляет 1.2 миллиона евро. У Асмира оставался один год по контракту с “Борнмутом”.
34-летний голкипер перебрался из “Борнмута” где в прошедшем сезоне в Чемпионшипе провел 45 встреч, 15 из них – на “ноль”.
✍️ | Goalkeeper @asmir1 has joined #EFC on an initial 12-month contract with an option for a further year. ????— Everton (@Everton) July 20, 2021
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