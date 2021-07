Официально: Эвертон подписал экс-голкипера Челси

Асмир Бегович подписал годичный контракт с “Эвертоном” с опцией продления ещё на год.

Сумма сделки не сообщается, но трансферная стоимость голкипера по transfermarkt составляет 1.2 миллиона евро. У Асмира оставался один год по контракту с “Борнмутом”.

34-летний голкипер перебрался из “Борнмута” где в прошедшем сезоне в Чемпионшипе провел 45 встреч, 15 из них – на “ноль”.

