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Официально: Эвертон подписал экс-голкипера Челси

Англия
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Ириски продолжают усиливаться

Официально: Эвертон подписал экс-голкипера Челси

Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Асмир Бегович подписал годичный контракт с “Эвертоном” с опцией продления ещё на год.

Сумма сделки не сообщается, но трансферная стоимость голкипера по transfermarkt составляет 1.2 миллиона евро. У Асмира оставался один год по контракту с “Борнмутом”.

34-летний голкипер перебрался из “Борнмута” где в прошедшем сезоне в Чемпионшипе провел 45 встреч, 15 из них – на “ноль”.

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В статье: Асмир Бегович Эвертон (Ливерпуль) Борнмут (Англия)
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