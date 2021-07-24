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Сульшер: Мы постепенно подбираемся к вершине
Тренер ожидает лучших результатов от своего клуба
Фото: Man United / Автор – неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после подписания нового контракта со своим клубом:
– Мы увидели серьезный прогресс "МЮ". Что станет следующим шагом для вас и команды?
– Конечно, мы здесь для того, чтобы побеждать. Я не могу сказать, что мы удовлетворены результатами, показанными ранее, потому что "МЮ" ничего не выиграл. Но прогресс есть, и я думаю, что сейчас состав стал лучше.
Полагаю, мы постепенно подбираемся к вершине через ежедневную работу. У нас нет трофея, который подтвердил бы это, но я думаю, что мы стали сильнее и готовы к новому вызову, – сказал Сульшер.
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