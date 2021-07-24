Сульшер: Мы постепенно подбираемся к вершине

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после подписания нового контракта со своим клубом:

– Мы увидели серьезный прогресс "МЮ". Что станет следующим шагом для вас и команды?

– Конечно, мы здесь для того, чтобы побеждать. Я не могу сказать, что мы удовлетворены результатами, показанными ранее, потому что "МЮ" ничего не выиграл. Но прогресс есть, и я думаю, что сейчас состав стал лучше.

Полагаю, мы постепенно подбираемся к вершине через ежедневную работу. У нас нет трофея, который подтвердил бы это, но я думаю, что мы стали сильнее и готовы к новому вызову, – сказал Сульшер.