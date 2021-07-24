  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Мы постепенно подбираемся к вершине
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Мы постепенно подбираемся к вершине

Англия
(1 голосов)

Тренер ожидает лучших результатов от своего клуба

Сульшер: Мы постепенно подбираемся к вершине

Фото: Man United / Автор – неизвестен

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после подписания нового контракта со своим клубом:

– Мы увидели серьезный прогресс "МЮ". Что станет следующим шагом для вас и команды?

– Конечно, мы здесь для того, чтобы побеждать. Я не могу сказать, что мы удовлетворены результатами, показанными ранее, потому что "МЮ" ничего не выиграл. Но прогресс есть, и я думаю, что сейчас состав стал лучше.

Полагаю, мы постепенно подбираемся к вершине через ежедневную работу. У нас нет трофея, который подтвердил бы это, но я думаю, что мы стали сильнее и готовы к новому вызову, – сказал Сульшер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...