Рафаэль Варан в ближайшие дни пройдет медосмотр в Манчестере – Джанлука Ди Марцио

Джанлука Ди Марцио в своем твиттере подтвердил скорое официальное объявление о трансфере Рафаэля Варана в “МЮ”.

“Сделка состоялась: 50 миллионов евро плюс бонусы для “Реала”, медосмотр в Манчестере через два дня” – написал он в своём аккаунте в “Твитттер”.