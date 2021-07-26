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Рафаэль Варан в ближайшие дни пройдет медосмотр в Манчестере – Джанлука Ди Марцио

Англия
(1 голосов)
Рафаэль Варан в ближайшие дни пройдет медосмотр в Манчестере – Джанлука Ди Марцио

Джанлука Ди Марцио в своем твиттере подтвердил скорое официальное объявление о трансфере Рафаэля Варана в “МЮ”.

“Сделка состоялась: 50 миллионов евро плюс бонусы для “Реала”, медосмотр в Манчестере через два дня” – написал он в своём аккаунте в “Твитттер”.

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