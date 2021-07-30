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Манчестер Юнайтед показал выездной комплект формы. Она бело-голубая
Экипировка выполнена в бело-голубых цветах
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" показал выездной комплект формы на сезон 2021/22.
Экипировка выполнена в бело-голубых цветах. Клуб отмечает, что форма вдохновлена "силой молодости и невероятными достижениями, которые можно достичь при вере в себя и готовности отстаивать свои идеи".
Техническим спонсором "красных дьяволов", как и ранее, будет компания "Adidas".
Ранее манкунианцы представили домашний комплект, вдохновленный формой 1960-х.
???? @Sanchooo10 and our new 2021/22 away kit: coming to a stadium near you...— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2021
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No respect for impossible.— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2021
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