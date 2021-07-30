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Манчестер Юнайтед показал выездной комплект формы. Она бело-голубая

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Экипировка выполнена в бело-голубых цветах

Манчестер Юнайтед показал выездной комплект формы. Она бело-голубая

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" показал выездной комплект формы на сезон 2021/22.

Экипировка выполнена в бело-голубых цветах. Клуб отмечает, что форма вдохновлена "силой молодости и невероятными достижениями, которые можно достичь при вере в себя и готовности отстаивать свои идеи".

Техническим спонсором "красных дьяволов", как и ранее, будет компания "Adidas".

Ранее манкунианцы представили домашний комплект, вдохновленный формой 1960-х.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
30.07.2021 в 12:46
Та це ж форма ДК !ахахаха
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