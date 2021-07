Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

На “Олд Траффорд” официально презентовали новую домашнюю джерси команды. Титульным спонсором вместо Chevrolet стал TeamViewer.

Плотный белый округлый воротник и рукава исполненные в таком же стиле создают впечатление олд скула от новой формы.

Новая форма “Манчестер Юнайтед” отсылает нас в 60-е годы – эру Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Дениса Лоу, легендарного периода истории “манкунианцев”.

