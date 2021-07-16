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Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
Новые джерси отсылают к комплектам 60-х годов прошлого столетия
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор неизвестен
На “Олд Траффорд” официально презентовали новую домашнюю джерси команды. Титульным спонсором вместо Chevrolet стал TeamViewer.
Плотный белый округлый воротник и рукава исполненные в таком же стиле создают впечатление олд скула от новой формы.
Новая форма “Манчестер Юнайтед” отсылает нас в 60-е годы – эру Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Дениса Лоу, легендарного периода истории “манкунианцев”.
Our new home kit pays homage to the ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????#MUFC @HarryMaguire93— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021
????️ The Mancunian Way is in your blood, no matter where you’re from or how long you’ve been a part of our family.— Manchester United (@ManUtd) 15 липня 2021 р.
It’s that desire to be the best you can be and being proud of who you are.#MUFC pic.twitter.com/KbqxsYs7Qe
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