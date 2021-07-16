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Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

Англия
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Новые джерси отсылают к комплектам 60-х годов прошлого столетия

Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор неизвестен

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На “Олд Траффорд” официально презентовали новую домашнюю джерси команды. Титульным спонсором вместо Chevrolet стал TeamViewer.

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Плотный белый округлый воротник и рукава исполненные в таком же стиле создают впечатление олд скула от новой формы.

Новая форма “Манчестер Юнайтед” отсылает нас в 60-е годы – эру Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Дениса Лоу, легендарного периода истории “манкунианцев”.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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