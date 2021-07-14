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Вспомнить золотой гол Агуэро. Ман Сити презентовал новую домашнюю форму
Аргентинец команду покинул, но его гол все помнят
Фото: Manchester City
"Манчестер Сити" презентовал свою новую форму на следующий сезон.
Главная особенность нового комплекта - нашивка 93:20. Именно на этой минуте матча Серхио Агуэро забил знаменитый гол в ворота "КПР" в сезоне 201/12 и принес "горожанам" золото АПЛ.
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Напомним, что этим летом Агуэро покинул "Ман Сити", став игроком "Барселоны".
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