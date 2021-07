Вспомнить золотой гол Агуэро. Ман Сити презентовал новую домашнюю форму

"Манчестер Сити" презентовал свою новую форму на следующий сезон.

Главная особенность нового комплекта - нашивка 93:20. Именно на этой минуте матча Серхио Агуэро забил знаменитый гол в ворота "КПР" в сезоне 201/12 и принес "горожанам" золото АПЛ.

