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Вспомнить золотой гол Агуэро. Ман Сити презентовал новую домашнюю форму

Англия
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Аргентинец команду покинул, но его гол все помнят

Вспомнить золотой гол Агуэро. Ман Сити презентовал новую домашнюю форму

Фото: Manchester City

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" презентовал свою новую форму на следующий сезон.

Главная особенность нового комплекта - нашивка 93:20. Именно на этой минуте матча Серхио Агуэро забил знаменитый гол в ворота "КПР" в сезоне 201/12 и принес "горожанам" золото АПЛ.

Напомним, что этим летом Агуэро покинул "Ман Сити", став игроком "Барселоны".

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити
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