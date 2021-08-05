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Ромелу Лукаку попросил руководство Интера принять предложение Челси
Видимо, переход неизбежен
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий миланского "Интера" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет вернуться в Лондон. Напомним, главный и единственный претендент на игрока – "Челси".
По информации Sky Sports, 28-летний форвард сам обратился к руководству "нерадзурри" с просьбой принять предложение "синих". Боссы итальянцев уже дважды отказали "Челси", однако сумма в размере 120 миллионов евро наверняка заставит их передумать, особенно в условиях трудного финансового положения "Интера".
Лукаку уже принадлежал "Челси" с 2011-го по 2014-й год, цвета "Интера" он защищает уже 2 года. В прошлом сезоне Лукаку сыграл 36 поединков в чемпионате Италии (24 гола и 11 ассистов), Ромелу признали лучшим игроком кампании в Серии А.
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