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Ромелу Лукаку попросил руководство Интера принять предложение Челси

Англия
(1 голосов)

Видимо, переход неизбежен

Ромелу Лукаку попросил руководство Интера принять предложение Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет вернуться в Лондон. Напомним, главный и единственный претендент на игрока – "Челси".

По информации Sky Sports, 28-летний форвард сам обратился к руководству "нерадзурри" с просьбой принять предложение "синих". Боссы итальянцев уже дважды отказали "Челси", однако сумма в размере 120 миллионов евро наверняка заставит их передумать, особенно в условиях трудного финансового положения "Интера".

Лукаку уже принадлежал "Челси" с 2011-го по 2014-й год, цвета "Интера" он защищает уже 2 года. В прошлом сезоне Лукаку сыграл 36 поединков в чемпионате Италии (24 гола и 11 ассистов), Ромелу признали лучшим игроком кампании в Серии А.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (4)
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Не дармоед (Запорожье)
05.08.2021 в 13:27
Хочу,не хочу,ромашка какой то)
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dagop33
05.08.2021 в 13:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
05.08.2021 в 12:32
Странно, он же неоднократно говорил, что в АПЛ, а тем более в Челси ни ногой... И кому теперь верить?
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+1
0
Litb@rski (Кёльн)
05.08.2021 в 12:55
Совершенно верно....но деньги не пахнут , и услышим как он рад снова оказаться в Челси....
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0
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