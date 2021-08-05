Ливерпуль готов продать Шакири за 15 миллионов евро

"Ливерпуль" готов продать полузащитника Джердана Шакири, пишет Sky Sports.

Мерсисайдцы не готовы разрывать контракт с 29-летним футболистом или отпускать его в аренду. "Ливерпуль" хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в "Ливерпуле" с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей.