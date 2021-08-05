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Ливерпуль готов продать Шакири за 15 миллионов евро

Англия
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Клуб не хочет разрывать контракт с игроком

Ливерпуль готов продать Шакири за 15 миллионов евро

Новина українською

"Ливерпуль" готов продать полузащитника Джердана Шакири, пишет Sky Sports.

Мерсисайдцы не готовы разрывать контракт с 29-летним футболистом или отпускать его в аренду. "Ливерпуль" хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в "Ливерпуле" с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей.

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В статье: Ливерпуль Шердан Шакири
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