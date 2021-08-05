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Официально: Манчестер Сити провернул рекордный трансфер

Англия
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(1 голосов)

Трансфер подтвержден

Официально: Манчестер Сити провернул рекордный трансфер

Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Манчестер Сити" сообщил о завершении сделки по Джеку Грилишу из "Астон-Виллы". Игрок подпишет шестилетний контракт.

На данный момент трансфер Джека Грилиша является рекордным на вход в АПЛ. Так же англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории.

Как было известно ранее, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро, согласно transfermarkt).

Весомую часть прошлого сезона Джек пропустил из-за травмы. Тем не менее, он успел принять участие в 27 играх, забил семь мячей и отдал 12 голевых передач. Также игрок был вызван в сборную Англии с которой дошел до финала Евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
05.08.2021 в 22:56
Якби це був продаж гравця за рекордну суму, було б як супер новина. А так просто ще одна покупка для сіті. Нічого нового.
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