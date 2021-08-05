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Официально: Манчестер Сити провернул рекордный трансфер
Трансфер подтвержден
Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Манчестер Сити" сообщил о завершении сделки по Джеку Грилишу из "Астон-Виллы". Игрок подпишет шестилетний контракт.
На данный момент трансфер Джека Грилиша является рекордным на вход в АПЛ. Так же англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории.
Как было известно ранее, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро, согласно transfermarkt).
Весомую часть прошлого сезона Джек пропустил из-за травмы. Тем не менее, он успел принять участие в 27 играх, забил семь мячей и отдал 12 голевых передач. Также игрок был вызван в сборную Англии с которой дошел до финала Евро.
HE'S HERE!— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack! ????
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL
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