Официально: Манчестер Сити провернул рекордный трансфер

Официальный твиттер "Манчестер Сити" сообщил о завершении сделки по Джеку Грилишу из "Астон-Виллы". Игрок подпишет шестилетний контракт.

На данный момент трансфер Джека Грилиша является рекордным на вход в АПЛ. Так же англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории.

Как было известно ранее, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро, согласно transfermarkt).

Весомую часть прошлого сезона Джек пропустил из-за травмы. Тем не менее, он успел принять участие в 27 играх, забил семь мячей и отдал 12 голевых передач. Также игрок был вызван в сборную Англии с которой дошел до финала Евро.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! ????



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL