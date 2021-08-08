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Кейн вернулся в состав Тоттенхэма

Англия
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Игрок вскоре начнет тренировки

Кейн вернулся в состав Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский форвард Харри Кейн вернулся в состав "Тоттенхэма" вчера утром.

Теперь нападающий будет на карантине до четверга. В это время он будет тренироваться индивидуально.

"Тоттенхэм" ожидал возвращения Кейна в понедельник, но тот не приехал. Харри пропустил предсезонные тесты и остался в отпуске на Багамах перед поездкой клуба в США.

Ранее журналисты связывали это с желанием игрока перейти в "Манчестер Сити".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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