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Кейн вернулся в состав Тоттенхэма
Игрок вскоре начнет тренировки
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский форвард Харри Кейн вернулся в состав "Тоттенхэма" вчера утром.
Теперь нападающий будет на карантине до четверга. В это время он будет тренироваться индивидуально.
"Тоттенхэм" ожидал возвращения Кейна в понедельник, но тот не приехал. Харри пропустил предсезонные тесты и остался в отпуске на Багамах перед поездкой клуба в США.
Ранее журналисты связывали это с желанием игрока перейти в "Манчестер Сити".
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Источник:Sky Sports
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