Английский форвард Харри Кейн вернулся в состав "Тоттенхэма" вчера утром.

Теперь нападающий будет на карантине до четверга. В это время он будет тренироваться индивидуально.

"Тоттенхэм" ожидал возвращения Кейна в понедельник, но тот не приехал. Харри пропустил предсезонные тесты и остался в отпуске на Багамах перед поездкой клуба в США.

Ранее журналисты связывали это с желанием игрока перейти в "Манчестер Сити".